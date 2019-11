Youp van 't Hek: 'Toen mijn moeder stierf, dacht ik: wat jammer dat ik vanavond niet gewoon kan optreden'

Rake observaties, originele gedachtenkronkels en welgemikte sneren aan het adres van slachtoffers uit de actualiteit: na veertig jaar briesen, brullen, zalven en slaan, zul je qua metier niet beter vinden dan Youp van ’t Hek. Na twee uitverkochte optredens in Brugge staat hij binnenkort nog vier keer in Vlaanderen met zijn nieuwe show ‘Met de kennis van nu’. Daar mogen we ons gelukkig om prijzen, temeer omdat Van ’t Hek onlangs nog onwel werd op het podium en in het ziekenhuis belandde. Zich weer te passioneel geërgerd aan de dingen des levens? ‘Ach, al mijn geroep en gebeuk kan geweldig opluchten.’