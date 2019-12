Benito mussolini, peetvader van de moderne populisten: 'Adolf Hitler adoreerde hem'

‘M.’ is een driedelige roman over leven en werken van de Italiaanse dictator Benito Mussolini. Het eerste deel, over hoe het fascisme precies honderd jaar geleden ontstond en nauwelijks vijf jaar nodig had om aan de macht te komen, is net uit in het Nederlands. De 850 bladzijden lezen als een machinegeweer en zijn even brandend actueel als een asielcentrum dat in de fik staat. ‘We móéten het rechts-populisme van vandaag vergelijken met het fascisme, want er zijn belangrijke overeenkomsten,’ zegt schrijver Antonio Scurati (50). Gelukkig zijn er ook verschillen.