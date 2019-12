Over en uit voor Marc Herremans (45), dacht iedereen toen hij in 2002 verlamd raakte na een val op een training in Lanzarote. Maar kijk: minder dan een jaar later reed de triatleet met zijn handbike de Ironman in Hawaï, in 2006 won hij die wedstrijd en tussendoor sloeg hij ook nog de vrouw van zijn leven aan de haak, psychologe Griet Dingemans (38), intussen de moeder van zijn drie kinderen. ‘Marc is een doorzetter: hij blééf me maar berichtjes sturen.’