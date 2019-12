Delphine Boël en haar man, Jim O’Hare, wilden bij een Belgische bank een rekening openen voor hun zoon Oscar. Al snel bleek dat dat niet zo eenvoudig zou zijn.

Delphine Boël «We wilden Oscar leren hoe hij zijn zakgeld, 11 euro per maand, verantwoord kon beheren. Het ging niet om ingewikkelde financiële transacties. Maar toen de bankbediende een rekening wilde aanmaken, viel haar mond open van verbazing. Ze liet ons zien wat er op haar scherm stond: ‘Politically Exposed Person (PEP) – High risk’.»

Het was alsof Delphine Boël de grond onder haar voeten voelde wegzakken, want bijna acht jaar geleden was het haar zelf overkomen. Op 6 januari 2012 liet de Royal Bank of Scotland haar en haar moeder, Sybille de Selys Longchamps, weten dat ze al hun rekeningen zou sluiten omdat ze hun namen op een internationale zwarte lijst had aangetroffen.