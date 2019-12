De 500ste aflevering van 'De ideale wereld': 'In het begin bleek er geen kat te kijken, maar dat deerde ons niet'

Hiep hiep, en dat we ze nog lang meuge meuge: het branievolle ‘De ideale wereld’ is aan zijn 500ste aflevering toe. Bij die gelegenheid zendt Canvas een ongetwijfeld royaal van winks en nudges voorziene terugblik op hoogte- en dieptepunten uit, ‘De ideale documentaire’, en laten wij al enkele bevoorrechte getuigen aan het woord over heden, verleden en toekomst, en over wat ‘De ideale wereld’ zo ideaal maakt. ‘In welk ander programma zoeken ze een zekere Inge Lanckacker op om te vragen hoe het is om met zo’n naam door het leven te gaan?’