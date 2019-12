'Soms is de wereld zo onrechtvaardig dat je niet zomaar achterover kunt leunen en blij mag zijn met je eigen leventje'

Als Chris Martin mensen begroet, doet hij dat heel enthousiast: springend en kronkelend over de vloer van de Rivoli Ballroom in Londen komt de Coldplay-zanger naar me toe, en met een grote knuffel en een glimlach stelt hij zich aan me voor. Buiten regent het pijpenstelen, binnen is de grootste band ter wereld bezig met de opnames van de videoclip voor ‘Cry Cry Cry’, een single van hun zojuist uitgebrachte nieuwe plaat, ‘Everyday Life’. Regisseuse van dienst, actrice Dakota Johnson, is ook de vriendin van Martin: ze zit voor het eerst achter de camera. Glitter, lege flessen en ballonnen – de restanten van een bruiloftsfeest – liggen her en der verspreid, en de ​​verschillende leden van de band moeten urenlang op het podium staan zingen, met hoeden op en rozen op hun kleren.