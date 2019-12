HUMO ‘Silent Days’ ging over een stukgelopen relatie. Ik weet dat je er niet graag over praat, maar toch: hoe voel je je een jaar later?

Bram Vanparys «Goed. What doesn’t kill you makes you stronger, zoals ze zeggen (lacht). Alles wat er in het leven gebeurt, is interessant en maakt je wijzer en rijker. Vooral de minder leuke dingen. Het zou jammer zijn als ik er niets positiefs uit zou willen halen. Zo zit ik niet in elkaar.»

HUMO Klopt het cliché dat songs schrijven therapeutisch helpt?