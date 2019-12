Maar dan begint het pas! De jonge, aan een materialistische ploert uitgehuwelijkte Ada blijft hunkeren naar haar door de zee opgeslokte geliefde, en de andere meisjes uit het dorp worden ’s nachts bezeten door hun verloren mannen. Hoe omschrijf je zoiets? ‘Romeo and Juliet’ meets gotische romantiek meets Afrikaanse fabel?

‘Atlantique’ is om wel meer redenen gedenkwaardig: de regisseur, de Franse Mati Diop, was in Cannes de allereerste vrouw met een kleurtje die ooit is toegelaten tot de officiële competitie van het festival. Al wil ze daar niet té vaak aan herinnerd worden.