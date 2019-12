'Dieven laten zich niet afschrikken door een alarm: ze weten dat de politie minstens twee minuten nodig heeft om daar te raken'

Het is iets voor halfzeven wanneer hoofdinspecteur Kris Goeyvaers het hoofdcommissariaat van de politiezone Voorkempen langs het Kempisch kanaal in Brecht binnenwandelt. Het is bitter koud, de nacht kraakhelder. Net als de vorige nacht, toen Goeyvaers op de baan was voor een gecoördineerde actie tegen inbrekers. Vannacht blijft hij binnen: vanachter zijn computer stuurt hij drie interventieploegen aan.

Kris Goeyvaers heeft zijn motorjas nog maar net aan de kapstok gehangen als de radio piept. CICANT, het communicatie- en informatiecentrum in Antwerpen dat bijna alle noodoproepen voor de provincie coördineert, meldt zich: in Schilde heeft een burger bij zijn thuiskomst een vermoedelijke inbreker betrapt. De verdachte – zwart gekleed, zwart rugzakje op de rug – is weggevlucht in een onbekende richting.