John Bercow, ex-voorzitter van het Britse Lagerhuis: 'Het ruziënde parlement is het spiegelbeeld van een verscheurde samenleving'

De brexit is nog lang niet in kannen en kruiken, maar één hoofdstukje is al afgesloten: dat van John Bercow (56), de flamboyante Speaker of voorzitter van het Lagerhuis die wereldwijd bekend raakte met zijn verwoede pogingen – ‘Order! Ooooorder!’ – om de hevige brexitdebatten niet te laten ontsporen. Nu hij de pruik en de toga heeft doorgegeven aan zijn opvolger, mag hij weer zijn eigen mening ventileren, zoals over de nakende Britse verkiezingen: ‘Het ruziënde parlement is het spiegelbeeld van een verscheurde samenleving.’