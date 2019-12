Jazzbassist Kyle Eastwood, zoon van Clint: 'We houden van dezelfde muziek, maar over politiek kunnen we niet praten'

'Terwijl mijn vader met jazzgrootheden stond te praten, speelde ik tikkertje. Pas jaren later besefte ik: 'Holy shit, ik heb Count Basie gezien!''

De 51-jarige jazzbassist heeft net een negende plaat uit, ‘Cinematic’, met daarop jazzy bewerkingen van soundtracks en eigen filmcomposities. Een gesprek over drie Grote Liefdes: muziek, film en zijn vader. ‘Ik dénk dat hij Trump niet mag, maar ik wéét dat hij in geen miljoen jaar op Hillary zou stemmen.’

Na al die jaren vindt Clints eerstgeboren zoon het best om over zijn vader te praten. Hij beantwoordt vragen omstandig, beleefd en enthousiast, al zal hij – een echte Eastwood – niet ál te diep in zijn ziel laten kijken. Er is veel om een eind over weg te palaveren: Kyle is een uitstekende jazzbassist, en zijn veelal aan oude Blue Note refererende platen – op ‘Cinematic’ doet hij ‘Taxi Driver’ klinken als Art Blakey – zijn meer dan onderhoudend.