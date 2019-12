In een niet zo ver verleden was Naema Tahir nog medecolumniste van ‘Vrouwentongen’ in Humo. In een iets verder verleden weigerde de Nederlandse juriste en schrijfster een gearrangeerd huwelijk met een onbekende Pakistaan, ondanks aandringen van haar ouders. Maar nu ze is gedoctoreerd met een scriptie over de materie, denkt ze er helemaal anders over. ‘Ik heb geleerd: mijn ouders hadden gelijk.’