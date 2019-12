Drie jaar na zijn littekens slaande overlijden fladdert Leonard Cohen – een kraai in maatpak – hier nog altijd rond. Niet alleen vanwege de nieuwe, uitstekende postume plaat ‘Thanks for the Dance’ (zie de recensie op p. 159), maar ook dankzij Perla Batalla: zij was ooit backingzangeres van De Bard toen hij tourde met ‘I’m Your Man’ en ‘The Future’ opnam, en nu brengt ze eigen interpretaties van zijn nummers in haar ‘House of Cohen’-concerten.