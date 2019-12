Tom Lanoye: 'In welk diabolisch kegelspel zullen de kunsten terechtkomen als straks Vlaams Belang de grootste partij is?'

'De grootste schok moet nog komen: in welk diabolisch kegelspel zullen de kunsten terechtkomen als straks Vlaams Belang de grootste partij is? ''

Tot slot: mijn laatste raad aan de artiest als jonge hond. Wil je zelf eens lekker roddelen over een subsidiezuiger? Kies dan de IJzertoren. Een jaar geleden schreef de onafhankelijke nieuwssite eDiksmuide: ‘Ondanks de drukke herdenkingsperiode van Wereldoorlog I maakten de toren en zijn museum in 2017 verlies, niettegenstaande men toen meer dan 750.000 euro subsidie mocht ontvangen.’

Volgens de directeur was er geen reden tot paniek: het verlies was minder te wijten aan teruggelopen bezoekersaantallen dan aan ‘correctieboekingen aangaande het verleden’. We hebben het dan niet over 1302, maar over de periode 2007-2015. In acht jaar tijd legde de vzw Aan de IJzer slechts twee jaarrekeningen neer bij de Nationale Bank. Van de overige jaren werden er gewoon geen cijfers gepubliceerd. Opnieuw geen reden tot ongerustheid, volgens de directeur: ‘De raad van bestuur zal voortaan meer communiceren rond het cijfermateriaal.’ Als besluit drukte eDiksmuide de hoop uit dat er inderdaad snel een toelichting zou komen over de rode cijfers, de ontbrekende rekeningen en ‘in hoeverre dit verband houdt met het plotse vertrek van de vorige directeur’. Een vervolgartikel heb ik niet aangetroffen. We mogen er dus van uitgaan dat in de Westhoek alles in kannen en kruiken is geraakt. Dankzij de mantel der liefde van bevoegde en vooral sympathiserende instanties.