Tom Van Dyck, een jaar na de crash: 'Mijn vrouw heeft vaak met tranen in de ogen in m'n werkkamer gestaan'

Tom Van Dyck «Volgens Peter De Roover (N-VA-fractieleider in de Kamer, red.) zijn wij allemaal piemelzwaaiende en navelstarende linkse rakkers die met z’n allen aan de subsidieslurf hangen. Maar als er één sector is die niet alleen aan de slurf hangt maar de volledige olifant ook opeet, dan wel de politiek! 70 miljoen euro van ons belastinggeld gaat er naar de partijsubsidies. De kunstenaar wordt bovendien streng gecontroleerd en moet voor elke euro verantwoording afleggen. Waar is de transparantie bij de partijfinanciering? Er wordt gewogen met twee maten en twee gewichten, daar word ik hels van.

'Ik ben naar mijn kleedkamer gegaan, heb enkele dingen kapot­geklopt en ben beginnen te janken, janken, janken. De dag erna zei de dokter: 'Tom, je hebt je lichaam helemaal uitgewrongen''

»Maar eigenlijk wil ik het niet hebben over die 70 miljoen, of over de 5 miljoen die de Vlaamse regering wil besparen door 60 procent minder projectsubsidies uit te reiken aan beginnende kunstenaars. Het gaat niet om de getallen, maar om de gedachtegang áchter de besparingen, om het wij-zij-denken waar alles wat de N-VA voor ogen heeft van doortrokken is. ‘Zij’, dat zijn de Walen, de migranten of de linkse piemelzwaaiende bobo’s die hen zogezegd altijd viseren. De N-VA wil dat wij-zij-denken tot een wetmatigheid maken, met als doel ‘de Anderen’ zo hard uit te sluiten dat er een monocultuur ontstaat in alle sectoren.»