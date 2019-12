'Mist Lukaku de beslissende penalty voor België, dan wordt het hem nooit vergeven. De Bruyne wel, want hij is één van ons'

In de kantine van de Oost-Vlaamse derdeprovincialer FCE Moortsele druppelen de spelers binnen na de avondtraining. Aan een tafeltje bij het raam doet Attilay Emeksiz, nog steeds ietwat aangedaan, het verhaal waarmee hij tegen wil en dank nationaal nieuws is geworden. Twee dagen eerder is hij in het duel tegen FC Smetlede van het veld gestapt, waarna de scheidsrechter de wedstrijd noodgedwongen stopzette.

ATTILAY EMEKSIZ «De eerste helft was er nog niets aan de hand, maar na de rust begon het. Telkens als ik de bal had, was er één supporter van Smetlede die ‘taliban, taliban’ naar me riep. Eerst nog stil, daarna steeds luider. Hij stond in een groepje van zo’n twintig supporters. Tien minuten voor het einde ben ik naar de scheidsrechter gestapt en heb ik gezegd dat ik op die manier niet wilde verderspelen. Hij zei dat hij het ook gehoord had. Ik ben naar binnen gelopen en de hele ploeg is mij gevolgd. Ik was erg emotioneel, stond met tranen in de ogen. Ik ben hier geboren, heb een job en betaal belastingen. En ja, ik ben moslim, maar ben ik daarom een terrorist?