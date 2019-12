Marc Didden: 'De gekken hebben nu overal het asiel genaamd 'wereld' overgenomen'

Dat kan ze dus ook al niet, dacht ik toen ik via de modernste media de kortfilm te zien kreeg die de voormalige Miss Kattenpis ter verbetering van de wereld onlangs had gedraaid. Ik dacht ook: films regisseren is een vak, madame. Vraag dat maar aan de heer Dennis Black Magic.

Verder heb ik deze week voor het eerst in zeventig jaar helemaal niets te melden. Behalve dat ik ook vaak denk wat u toch al allemaal weet: dat de gekken nu overal het asiel genaamd ‘wereld’ overgenomen hebben en dat overvloedig gesubsidieerde universiteitsprofessoren de cultuursector verwijten hun broodnodige steun door middel van gezeur op te eisen als een goddelijk recht. Als ze hun door de belastingbetaler ruim bekostigde tijd al niet verdoen aan opiniestukken schrijven over het al dan niet bestaan van Sinterklaas.

Volgens mij bestaat die laatste overigens wel. Al was zijn geteleviseerde aankomst in Antwerpen dit jaar een absolute janboel. Regisseren is een vak, ik zei het al. En bovendien is het gewoon wetenschappelijk bewezen dat de échte Sint als twee druppels sangria op de grote Jan Decleir lijkt en niet op de brede Wim Opbrouck.

Terwijl ik de nieuwe Sint zo op zijn schimmel langs het MAS zag schrijden, wrong er iets diep in mij. Het beeld klopte gewoon niet. Ik was ook bang dat de goedheilige man plotseling zijn mijter, staf en robijnrode mantel in het Willemdok zou kieperen om samen met twee at random gekozen roetpieten te beginnen koekenbakken.

Ach, iedereen moet leven. Alhoewel, sommigen toch iets

minder dan anderen. Ik heb daar een

lijstje van. Misschien speel ik dat via dezen in de rechterbenedenhoek van Humo’s

legendarische pagina 5 wel eens door. En nu eens kijken wat er in mijn schoentje ligt. Marc Didden