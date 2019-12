Chirurg Bart Van Goethem uit 'Animalitis': 'Vóór de operatie zeg ik altijd: 'Knuffel je hond nog eens, want het kan de laatste keer zijn''

In het tweede seizoen van ‘Animalitis’ op Eén geeft Bart Van Goethem, chirurg voor kleine huisdieren aan de Universiteit Gent, weer een inkijk in zijn operatiekwartier. Honden en katten noemt hij ‘patiënten’ en behandelt hij vaak met dezelfde technieken die ook bij mensen worden toegepast. Aan zijn expertise hangt bij momenten een stevig prijskaartje vast, maar dat hebben de baasjes er graag voor over: ‘Sommige eigenaars zeggen: ‘Als ik mijn caravan of tweede auto moet verkopen, dan doe ik dat.’’