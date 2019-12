Ze draait al vier decennia mee, maar Kim Gordon (66), ex-bassiste van Sonic Youth, krijgt toch de prijs voor het debuut van het jaar. Haar eerste soloplaat, ‘No Home Record’, was meteen een schot in de roos. Als ik haar bel, zit Gordon in een hotelkamer in Londen: de avond tevoren heeft ze een award gekregen van het Britse muziekblad Q.