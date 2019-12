'–'Bij elke deur denk ik: tiens, wat zou daarachter zitten?' –'Terwijl ik vaak denk: mooie deur, maar laat ze maar dicht''

Straks blaast Cath Luyten (42) het tweede seizoen van ‘Vandaag over een jaar’ uw richting uit, en ondertussen loopt de tweede reeks van ‘Mij overkomt het niet’, het hardgekookte ei van Fatma Taspinar (37), die ook justitie verslaat voor ‘Het journaal’, en datzelfde journaal – wanneer het even past – ook nog eens met modeste blik van een anker voorziet. Tv-deskundigen melden dat beide programma’s zich in de human-interestsfeer bevinden, en mogelijk hebben ze gelijk: je ziet er mensen in die hopen en vrezen, proberen en blijven proberen. En al eens in het gezicht geademd worden door het noodlot, dat steevast een pita met look heeft gegeten.

HUMO Zeker in ‘Mij overkomt het niet’ zien we mensen die niet van het leven krijgen wat ze willen.

FATMA TASPINAR «Ja, al is het uitgangspunt wel fundamenteel positief: we willen kijken hoe mensen na een persoonlijk drama toch weer een manier vinden om verder te gaan. Maar het zijn geen happy happy-verhalen, neen. Iemand doet iemand anders pijn, zonder dat het de bedoeling was: dat is per definitie een complexe kwestie.»

HUMO Zoals bij de grootmoeder die haar kleinkind van negen maanden oud van de trap had laten vallen: de baby heeft het niet overleefd. Dat was een ontzettend aangrijpende aflevering.