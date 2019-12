Wie vonden wij de strafste acteur en de strafste actrice van 2019? Wie was de onvergetelijkste booswicht? Ontvangt ‘De buurtpolitie: Het circus’ de award voor de beste Vlaamse film? En welke langspeler was de allerbeste van het jaar? We zullen Brad, Scarlett en Joaquin niet langer in spanning houden: hier zijn de winnaars van Humo’s felbegeerde filmprijzen!