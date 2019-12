'Over Bart De Wever geen kwaad woord van mij. Hij is grappig en clever. Maar klopt het dat hij het wat kwijt is?'

Met Theodore Dalrymple (70) kun je lachen, én een eind weg discussiëren over tal van belangwekkende kwesties. Seks, drank, drugs, geweld, de Britse verkiezingen of de teloorgang van kunst en cultuur: gegarandeerd heeft hij er een interessante, tegendraadse en doorgaans aartsconservatieve mening over klaar. Alleen als we doorvragen over de politici die met zijn ideeën paraderen, schuifelt hij wat ongemakkelijk op zijn stoel. ‘Ik weet dat sommigen mij graag verslijten voor een rechtse hardliner, maar ik herinner mij nog de tijd dat links zich óók zorgen maakte over de neergang van de cultuur, drugsgebruik en gebroken gezinnen.’