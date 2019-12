'Onze generatie heeft er geen idéé van wat ze nog allemaal zal meemaken'

Tijdens de fotoshoot poseren ze gewillig met hun drieën – of vieren, als poes Whisky zin heeft om erbij te komen – maar als we het interview beginnen, gaat mama Sigrid de deur uit: ‘Anders zullen jullie misschien niet vrijuit praten.’ Zorgen hoeft ze zich niet te maken: in de twee uren die volgen, hebben Andreas en Nils niets dan lof: ‘Mama is een supervrouw.’

HUMO Moederskindjes!

ANDREAS (lacht) «Misschien wel. Ik heb een vrij zware puberteit gehad: ik had geen zin in school en verzette me tegen het gezag. Ik heb het mama niet makkelijk gemaakt. En toch heeft ze ons ongelofelijk liefdevol opgevoed. Daar ben ik haar enorm dankbaar voor. En we hebben ook een goede vader. Echte moederskindjes zou ik ons dus niet noemen. We hebben gewoon chance gehad met twee goede ouders.»