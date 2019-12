'Onze generatie heeft er geen idéé van wat ze nog allemaal zal meemaken'

Tijdens de fotoshoot poseren ze gewillig met hun drieën – of vieren, als poes Whisky zin heeft om erbij te komen – maar als we het interview beginnen, gaat mama Sigrid de deur uit: ‘Anders zullen jullie misschien niet vrijuit praten.’ Zorgen hoeft ze zich niet te maken: in de twee uren die volgen, hebben Andreas en Nils niets dan lof: ‘Mama is een supervrouw.’

HUMO Moederskindjes!