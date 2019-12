In 2025 moeten de kerncentrales van Doel en Tihange, die de helft van alle energie in ons land leveren, de deuren sluiten. Maar net voor de start van de klimaattop in Madrid stelde professor Jean-Pascal van Ypersele, oud-vicevoorzitter van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat België zijn kerncentrales maar beter wat langer openhoudt. Hoe zit het nu? Gaan we met kernenergie een stralende toekomst tegemoet? Of trekken we de stekker er maar beter zo snel mogelijk uit?