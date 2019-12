De ouders van Ivana Smit: 'We gaan door tot we wraak hebben, ons leven is toch voorbij'

Begin dit jaar sprak Humo met Fred Agenjo , de oom van fotomodel Ivana Smit . Afgelopen zaterdag was het exact twee jaar geleden dat de 18-jarige Nederlandse om het leven kwam in Kuala Lumpur, nadat ze 42 meter was gevallen, vanaf het balkon van het Amerikaanse echtpaar Alex en Luna Johnson . Al die tijd werd haar dood afgedaan als een ongeluk, maar na een derde onderzoek heeft de Maleisische politie het nu over moord.

Na een strijd van twee jaar is dat een eerste sprankeltje hoop op gerechtigheid voor de familie, maar de prijs daarvoor is hoog. Vader Marcel Smit heeft twee hartoperaties ondergaan sinds Ivana’s dood en lijdt nu aan ernstige hartritmestoornissen. Ook oom Fred is ingestort: na de uitspraak in maart dat de dood van Ivana een ongeluk was, knapte er iets. Hij zit al maanden ziek thuis en lijkt in een depressie te zijn verzeild. En moeder Karin belandde bij een psychiater.

KARIN SMIT «Ik moet eigenlijk opgenomen worden, maar ik kan Marcel niet alleen laten, door de problemen met zijn hart. Iedere nacht opnieuw krijg ik na een uur weer diezelfde nachtmerrie. Dan zie ik dat Ivana naakt over de rand van het balkon wordt gegooid. Ze valt. Badend in het zweet word ik dan wakker. Die beelden gaan niet weg. Iedere dag zie ik ze wel zes keer voorbijkomen.»

MARCEL SMIT (neemt zijn telefoon) «Kijk, dit berichtje stuurden Ivana’s grootouders ons vanuit Maleisië: ‘Ons leven is kapot. We eten en drinken, maar er is geen vreugde meer.’»

Wanneer op zaterdag 9 december 2017 in een mortuarium in Kuala Lumpur het laken van het ontzielde lichaam van zijn dochter wordt gehaald, weet Marcel Smit het zeker: de dood van zijn 18-jarige dochter is geen ongeluk. De politie in Kuala Lumpur stelt echter dat Ivana’s val van het balkon van de Johnsons op de twintigste verdieping een noodlottig ongeval was. Een tweede onderzoek leidt tot dezelfde conclusie. Een onderzoeksrechter oordeelt in maart na een maandenlange rechtszaak dat het om een ongeluk ging. Het lijkt voorbij, maar de familie Smit gaat in beroep. En nu stelt een hogere rechter op basis van de beschikbare bewijzen dat Ivana’s dood het gevolg was van de handelingen van derden.

– Hadden jullie deze ommekeer verwacht?

MARCEL «We hadden op deze uitslag gehoopt, maar die zeker niet verwacht.»

– Gelooft u nog in een goede afloop van het moordonderzoek?

MARCEL «Als er genoeg ondersteunend bewijs is om hen voor het gerecht in Maleisië te krijgen, zal dat voor ‘nalatigheid’ of ‘dood door schuld’ zijn. Voor moord krijgen we hen nooit meer veroordeeld. Alle bewijzen zijn weg. Maar ik ga het leven van de Johnsons kapotmaken, zoals ze ook ons leven kapotgemaakt hebben!»

– Het is jullie overtuiging dat zij alleen aan zichzelf hebben gedacht toen jullie dochter in hun appartement aan een overdosis drugs overleed.

KARIN «Ze wisten dat ze nooit meer zouden vrijkomen als ze de hulpdiensten en politie hadden gebeld.»

MARCEL «Ik ga door tot het einde, tot mijn einde. Ons leven is toch al voorbij. Ik heb mijn dochter gerechtigheid beloofd aan haar kist. Ze is overleden aan een overdosis, maar hij heeft haar van het balkon gegooid. En dat moet hij bekennen, punt! Als Alex Johnson denkt dat hij de waarheid vertelt, laat hem dat dan aan een leugendetector doen. Maar dat zal hij nooit doen. Ik weet wat er in het appartement is gebeurd. Ik kan het alleen niet bewijzen.»

– Los van een eventuele strafzaak in Maleisië willen jullie de zaak ook in de publiciteit krijgen in Amerika, waar de Johnsons wonen.

MARCEL «Daar vinden we misschien wel een advocaat die brood ziet in een civiele zaak. Het gaat ons niet om het geld: we willen geen cent van zijn bloedgeld, de advocaten mogen alles houden. We gaan zorgen dat de Johnsons ook daar een slechte naam en slechte reputatie krijgen. De ellende die wij hebben, krijgen zij ook. Wraak? Ja, tot er gerechtigheid is voor mijn dochter.»

Alex en Luna Johnson houden vast aan hun versie van de feiten:

- Ivana's vader wil jullie aan de leugendetector. Als jullie slagen, is 'het allemaal voorbij'.

ALEX JOHNSON «Het is nogal vergezocht dat Marcel Smit bij machte zou zijn de financiële en reputatieschade die hij en zijn familie ons hebben berokkend, terug te kunnen draaien. Ze hebben onwaarheden verspreid en dat zou dan nu allemaal ophouden? De familie Smit wil de geschiedenis herschrijven met hun mediacampagne. Meteen al in het begin, toen Marcel Smit beweerde dat hij wurgsporen had gezien en dat onze buren iemand hadden horen schreeuwen. Vervolgens zijn talloze complottheorieën door zijn entourage verspreid.

»Voor ons is duidelijk dat dit een pr-gevecht is. Niet om gerechtigheid te krijgen, maar om hun honger naar wraak te stillen. Hun verzoek een ouderwetse leugendetectortest te ondergaan om schuld of onschuld vast te stellen, is als een heksenproef in de tijden van de heksenjacht. We doen er niet aan mee. Dit verzoek is bewust in elkaar gezet opdat we zouden weigeren, met de bedoeling dan nog meer drama te creëren om de publieke opinie te beïnvloeden. Desondanks willen we van harte meewerken met iedere Amerikaanse overheidsinstantie die ons in deze zaak om onze medewerking vraagt.»

- Waarom gaan jullie niet naar Kuala Lumpur om antwoorden te geven?

ALEX JOHNSON «De familie Smit probeert bewijs te fabriceren. Dat werd ons duidelijk toen we ontdekten dat de nu beroemde Nederlandse advocaat van de familie gedeelde zakenbelangen heeft met de patholoog in de zaak. Zijn nog altijd geheime autopsierapport vormt de basis voor de bewering dat er een soort gevecht heeft plaatsgevonden. En we merkten ook dat Ivana's familie vrienden van ons wilde betalen voor een bruikbare getuigenis. Dat alles plus het feit dat onze advocaat door de onderzoeksrechter werd buitengesloten, zodat we daarin geen stem meer hadden in het onderzoek - zelfs niet via een internetverbinding. Dan lijkt het toch echt doorgestoken kaart. Zelfs onze ambassades hebben ons geadviseerd nooit naar Kuala Lumpur terug te keren.»

- De familie Smit zegt dat de civiele zaak er hoe dan ook komt.

ALEX JOHNSON «Dat zien we tegen die tijd dan wel. Je mag proberen recht te praten wat krom is, maar je kunt niet twee onschuldige mensen laten veroordelen voor een misdrijf dat nooit heeft plaatsgevonden.»