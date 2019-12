Wint Lieven Scheire 'De slimste mens'?

Zeggen dat Lieven Scheire (38) van vele markten thuis is, is een open deur intrappen. Dit interview zou over zijn nieuwste boek gaan, maar plots is daar zijn indrukwekkende zegereeks in ‘De slimste mens ter wereld’. Hij is geen quizzer, beweert hij, maar toch is hij topfavoriet voor de eindwinst. Bioloog is hij evenmin, maar hij heeft zonet een razend interessant boek over genetica geschreven, ‘DNA’. Daarin is Scheire op zijn best: als een meesterverteller die spelenderwijs ingewikkelde zaken uitlegt aan gewone stervelingen. ‘Met een eenvoudige test weten we straks welke partner bij ons past.’