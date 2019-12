Het is niet alleen de meest hardnekkige oorwurm van 2019, ‘Old Town Road’ van Lil Nas X – echte naam: Montero Hill – heeft ook de muziekwereld op zijn kop gezet. De hiphopcountrysong is niet op de geijkte manier bij de luisteraars geraakt, maar dat ‘Old Town Road’ viraal is gegaan, was geen toeval: Lil Nas X had het van bij het begin zo gepland.

Lil Nas X «Ik was al een tijd bezig op Twitter een aanhang op te bouwen, door memes te delen, grappen te maken en korte video’s te posten. Ik heb altijd geweten dat ik iets creatiefs wilde doen, maar ik wist niet wat precies. Ik had al een paar eigen songs gedeeld, maar die maakten weinig los – mijn grappen waren véél populairder (lacht). ‘Old Town Road’ was de eerste song waarbij ik dacht: ik moet het kort houden en pakkend maken, en ik moet lyrics schrijven die mensen willen gebruiken als bijschrift voor hun eigen foto’s en clipjes. Ik dacht van bij het begin aan de memes, ja.»