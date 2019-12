'Als het uit zou raken tussen Tim en mij, ga ik thuis bij mijn katten zitten, and it's gonna be great'

‘Er is iets in jou dat in de weg zit,’ constateert Tim Hofman in ‘Mijn seks is stuk’. Het maakt hem verdrietig, gefrustreerd, soms boos. En toch: ‘Ik heb niet de behoefte om te zeggen: ‘Lize, ik wil niet meer dat je in mijn leven bent.’ Ik heb wél behoefte aan seks. En het liefst seks met jou.’

Maar dat is dus ingewikkeld. ‘Ga je bij me weg als we nooit meer seks hebben?’ vraagt zij. ‘Dat kan,’ antwoordt hij. ‘Maar dat kan ook als we wel weer seks hebben.’ En hij begint op te sommen wat er nog meer kan. Dat hij misschien af en toe met iemand anders naar bed gaat. Of: dat ze bij elkaar blijven, maar gewoon geen seks hebben.