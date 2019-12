Humo's strafste songs van 2019: twerk-chansons, nekmatten en misgelopen orgasmes

De beste songs

De crème van het puikje van de zalm. Tien van de allermooiste songs van 2019, die mensen hebben doen dansen, lachen en wenen. Enige selectieregel: geen énkele song uit Humo’s 20 Platen van het jaar, die op de vorige pagina’s al genoeg pluimen in hun gat kregen. Anders was het gemakkelijk! En eentonig.

10. Lizzo: 'Juice'

‘Juice’ werd uitgebracht op 4 januari en heeft dus echt het volledige 2019 van kleur, funk en spunk voorzien. Op Best Kept Secret en Rock Werchter, in de badkamer en in de file. De juiste vrouw op de juiste plaats, op elk feest de klap op de vuurpijl.