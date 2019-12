'Aan Linde uit Gent: hartelijk dank voor de foto van je tepel'

Of ik na het gadeslaan en de verslaggeving van het livegedeelte van de vorige editie van Humo’s Rock Rally zin had om dit keer mijn oor al vanaf het demogedeelte mede te luisteren te leggen? Het was een vraag waar ik vol overtuiging ja op had geantwoord, en waarvan ik mij intussen heb voorgenomen er een volgende keer een nachtje langer over na te denken. 879 deelnemers, dat zijn er waanzinnig veel voor gelukkig geen man alleen – de demoselectie wordt uitgevoerd door een doorgewinterd Humo-tweespan dat tot het einde der tijden anoniem wenst te blijven.

Ik leerde al snel dat de jury werkt met een systeem gaande van 1 tot 5 sterren. Vijf sterren voor een groep of artiest waarbij wordt overwogen om de wedstrijd in zijn geheel te annuleren en de winnaar meteen bekend te maken (niet voorgekomen), vier sterren voor ‘met verve geselecteerd’, drie sterren voor de twijfelgevallen, twee voor die deelnemers bij wie men rustig mails kan checken zonder al te zeer gestoord te worden, en één voor het helaas niet zo selecte aantal dat tot vloekens toe op de zenuwen werkt.