'Het uurrecord breken deed me niks. maar toen ik aan Stig Broeckx dacht, kreeg ik tranen in de ogen'

Dat er in topsport wel degelijk plaats is voor liefde, bewijzen Fanny Lecluyse en Victor Campenaerts, respectievelijk finaliste op de 200 meter schoolslag op het WK langebaan in Zuid-Korea en de man die wielericoon Bradley Wiggins onttroonde en het werelduurrecord terug naar België bracht. Campenaerts’ vermogen om te focussen op een doel is intussen legendarisch, maar als hij het daarover heeft, bezingt hij vooral de lof van zijn vriendin. ‘Als andere vrouwen me bezig zagen, ze zouden zeggen: ‘Wat een asociale vent!’ Maar Fanny begrijpt mij.’ Als het even meezit, hangen er vanaf volgende zomer twee olympische medailles aan de muur bij dit charmante koppel. Maar eerst blikken we terug op het wonderjaar 2019.

JANUARI

HUMO Victor, we beginnen ons overzicht bij jou. Begin 2019 vertrek jij meteen op hoogtestage naar Namibië, om je aanval op het werelduurrecord voor te bereiden. Is dat de avonturier in jou die voor zo’n ongewone plaats kiest?

victor Campenaerts «Was het maar zo romantisch.»

HUMO Er liepen toch giraffen naast je mee op training?