'Ik heb nu soms bodyguards nodig. Het doet me denken aan de Beatlemania van vijftig jaar geleden'

De glimlach van András Arató blijkt ideaal als pointe voor pijnlijke mopjes, zoals wanneer zijn vrouw hem vraagt: ‘Met hoeveel vrouwen heb jij eigenlijk geslapen in je leven, schat?’ Waarop Arató antwoordt: ‘Even denken, hoor... Alleen met jou. Bij de rest was ik wakker.’ Die fotograpjes of memes zijn een hype op het internet, en de gepensioneerde Hongaar wordt Hide the Pain Harold genoemd, of ‘verbijt de pijn-Harold’. We spraken de zeventiger via Skype, zoals het een virtuele beroemdheid past.

HUMO Welk leven leidde u vóór u wereldberoemd werd als Hide the Pain Harold?