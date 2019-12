Dit waren de beste series van 2019

BESTE SERIES

Fleabag (Amazon Prime)

Het eerste seizoen van ‘Fleabag’ was geweldig, het tweede seizoen is een meesterwerk. Een perfecte cocktail van puntgave dialogen, grappen over seks en één hete priester: ‘Fleabag’ voelt tegelijk heel vertrouwd en is toch anders dan al de rest. Maar, in tegenstelling tot ‘Gina & Chantal’, op een goede manier.

Chernobyl (Play)