Dossier winkeldiefstallen: 'En toen betrapte ik een dame die vijftien slipjes en vijftien beha's tegelijk droeg'

'Dikwijls plassen betrapte dieven ter plekke in hun broek. Dan weet je meteen dat ze het geen tweede keer gaan doen'

Om den brode sprak ik in het verleden met wereldberoemde popmuzikanten en door stalkers belaagde actrices, maar dit is het eerste artikel waarvoor ik vooraf doorgelicht werd. ‘Professionele achterdocht,’ zegt Reynout D’Haese, jarenlang security manager bij een bekende klerenwinkelketen en nu managing director van Sintos, dat winkels adviseert hoe ze zich kunnen beschermen tegen lange vingers. ‘Genoeg dieven die mij zouden durven te bellen om de winkels een stapje voor te zijn.’

We spraken ook met David De Pourcq, sales director van Acurity, dat gespecialiseerd is in antidiefstalsystemen, en met vier werknemers van één van ’s werelds grootste bedrijven op het vlak van beveiliging en bewaking. Op de website van één van hun concurrenten staat: ‘In België betrapten we de afgelopen zeven jaar 50.000 dieven.’ Dat zegt veel, in acht genomen dat naar schatting slechts één op tien winkeldieven op heterdaad betrapt wordt.