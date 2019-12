Marc Didden: ‘Er zijn dit jaar, net als alle andere jaren, géén rechtse kunstenaars!’

Wat u niet wist, is dat de diverse columnisten van uw lijfblad, die tot de slechtst betaalde woordarbeiders van West-Europa behoren, en waarmee vergeleken een eenbenige Deliveroo-slaaf als poenpakker zou mogen worden bestempeld, vooraf en bij wijze van compensatie een sixpack Cornet mochten ontvangen.

Omdat ik ben wie ik ben, heb ik die vorige week zo goed als alle zes in één keer opgedronken. Wat betekent dat ik, rekening houdend met het feit dat die flesjes elk 8,5 procent alcohol bevatten, onder invloed van 51 procent alcohol aan mijn vorige column begonnen ben. Met rampzalige gevolgen. Want wat hoorde ik through the grapevine? Dat ik op het hart van Sinterklaas heb getrapt, alsook op de staart van zijn al even goedheilige paard. En ook nog wat randschade heb aangericht bij omstaanders, kabelslepers en bange kinderen alom.

Wat ben ik toch een stom kalf! Wat mij er trouwens aan doet denken dat ook de burgemeester van Antwerpen paraat stond aan de Schelde, toen de stoomboot uit het bevriende Catalonië binnengleed. Ik heb nog even gehoopt dat de burgervader zijn eigen gouden boek zou openklappen en Sinterklaasgewijs zou verklaren: ‘Er zijn dit jaar, net als alle andere jaren, géén rechtse kunstenaars!’