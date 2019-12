Het duivelskoppel Fourniret: wat was de rol van Monique Olivier bij de ontvoeringen en moorden?

Vorig jaar bekende hij nog de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19). Zij waren allebei in het begin van de jaren negentig verdwenen in het Franse departement Yonne. Nieuwe bekentenissen van zijn ex-vrouw Monique Olivier ondergraven het alibi van Fourniret voor de moord op Estelle Mouzin, een meisje van 9 jaar dat in 2003 in Frankrijk verdween. En ze heeft het ook over een onbekend meisje dat hij in 1997 zou hebben vermoord.

Wat was de rol van zijn vrouw Monique Olivier?

(Verschenen in Humo …. op ..; maart 2008)