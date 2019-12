De 7 Hoofdzonden van Emma Meesseman, basketbalster: 'Ik zie mezelf niet als een vedette: die heeft sterallures, en die heb ik niet'

Ze werd met de Vlaamse Reus en het Vlaams Sportjuweel al met twee sportprijzen gelauwerd, en als Emma Meesseman (26) zaterdag ook de trofee van Sportvrouw van het Jaar in ontvangst mag nemen, zal ze zich de daarbij horende lof met gepaste gêne laten welgevallen. Het Ieperse basketbalfenomeen – onlangs Amerikaans kampioen geworden met de Washington Mystics en nu scorend voor het Russische Jekaterinenburg – houdt niet van spotlights, schoenen van Balenciaga of dure sacoches. Eenvoud siert haar, al mag Romelu Lukaku altijd naar een wedstrijd van haar komen kijken. ‘We sturen elkaar soms berichten via Twitter.’