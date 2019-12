'Soms eist een klant zijn geld terug omdat hij te snel is klaargekomen. Meestal geef ik hem dat: tegen de tijd dat de politie er is, kan hij me al geslagen hebben'

De recente agressie in de Brusselse Noordwijk speelde zich af in de Linnéstraat, waar vorig jaar de Nigeriaanse prostituee Eunice (23) werd vermoord met negentien messteken. Haar dood zindert nog na bij collega’s en buurtbewoners. Ook de twee prostituees die onlangs in elkaar werden geslagen, waren Afrikaans. Marie* (64), één van de weinige Belgische vrouwen die nog overblijven in de straat, zit al in het vak sinds ’92 en kent hun verhaal: haar carré – de benedenverdieping van een huis – zit tussen de werkplekken van de twee vrouwen in.

MARIE «Je denkt misschien dat het om jonge meisjes gaat, maar de ene vrouw is 60, de andere 64. Bij de eerste zijn ze met z’n tweeën binnengekomen. Ze hebben haar gewurgd en geslagen met een ijzeren staaf. ‘Geef je geld of we maken je af,’ zeiden ze. Ze is zo hard beginnen te roepen dat haar bovenbuurvrouw werd gealarmeerd en de daders het op een lopen hebben gezet. Ik heb haar in het ziekenhuis bezocht: ze had een gekneusde hals, bloeduitstortingen in het gezicht en de arm waarmee ze haar hoofd had proberen te beschermen, was gebroken. Bij de andere vrouw zijn ze op gelijkaardige wijze te werk gegaan. Ze heeft, onder bedreiging van een mes, al haar geld afgegeven.»