Humo's onovertroffen cadeauboekentips

Chris Ware: 'Rusty Brown'

Als zangers Nobelprijzen kunnen krijgen, dan hebben striptekenaars er ook recht op. Niet het minst Chris Ware, die al zijn hele carrière lang de condition humaine in duizenden hartverscheurende miniaturen vat. Ware is de beste tekenaar op de planeet, maar als hij een stripheld zou zijn, dan was zijn superkracht empathie.

W.G. Sebald: 'Austerlitz', 'Duizelingen', 'De ringen van Saturnus', 'De emigrés'

Het is nergens prettig, maar één van de slechtste plekken om een hartaanval te krijgen is een rijdende wagen. Zeker als je zelf aan het stuur zit. Het overkwam de Duitse schrijver W.G. Sebald in 2001 en zo eindigde de innovatiefste literaire carrière van de 20ste eeuw. De Bezige Bij geeft vier van ’s mans beste boeken opnieuw uit.

Wim Helsen: 'Winteruur almanak 2020'

Op een dag zal blijken dat het klimaatprobleem geheel te wijten is aan de collectieve hartverwarming die Wim Helsens volstrekt unieke literaire programma telkens weer veroorzaakt. En nu nog bomen kappen voor scheurkalenders ook!

Remco Campert: 'Katten en katers'

Lang voor het internet van kattenliefde een internationale sport wist te maken, was Remco Campert al een groot liefhebber van de besnorde carnivoor. Maar omdat hij welhaast evenveel van een goed glas houdt, werd deze verzamelbundel ‘een chronologische stamppot van kattengespin en katergebonk’.

Roa: 'Codex'

De Gentse artiest ROA verft al jaren andermans gevels, maar dan wel met verschrikkelijk mooie, zwart-witte muurschilderingen van bedreigde of uitgestorven diersoorten. Uitgeverij Lannoo publiceert het eerste overzichtsboek van de straatkunstenaar, die intussen wereldwijd zijn acrylsporen achterlaat.

Benjamin Moser: 'Sontag. Haar leven en werk'

Vandaag moet je voor een beetje cultureel succes minstens kunnen twerken, maar ooit was Susan Sontag gewoon dankzij haar briljante ideeën de poster girl van de essayistiek. En zoals het iemand met een rocksterrenstatus betaamt, krijgt ze ook een rocksterrenbiografie. Benjamin Moser ‘laat de kwellende onzekerheid zien die achter het publieke masker schuilging’.

Lee Shulman: 'Midcentury Memories'

Paul Simon zong het al in 1973: ‘Kodachrome / They give us those nice bright colors’. Toen Lee Shulman een doos felgekleurde Kodak-dia’s op een rommelmarkt vond, begon hij een verzameling die vandaag 700.000 stuks telt. Daaruit heeft hij er een driehonderdtal geselecteerd voor een nostalgische terugblik op het dagelijkse leven uit het midden van de vorige eeuw.

Vincent Kompany: 'Een jaar om nooit te vergeten'

Pierre Kompany: 'Van Congo tot Ganshoren'

De ene beleefde het succesvolste jaar uit zijn carrière, de andere werd speler-trainer bij Anderlecht. Vader en zoon Kompany schreven allebei een boek over bewogen jaren. Pierre Kompany vertelt hoe hij de eerste zwarte burgemeester van België werd en Vince the Prince beschrijft zijn laatste seizoen bij Manchester City.

Rinus Van de Velde: 'Colored Pencil Drawings'

Het moet van Bob Dylans overstap naar de elektrische gitaar geleden zijn dat er nog zo’n schokgolf door de cultuurwereld ging: notoir zwart-wittekenaar Rinus Van de Velde doet het weer in kleur! Een selectief overzicht van zijn recente kleurtekeningen levert het mooiste prentenboek van het jaar op. En u hoeft het niet eens meer in te kleuren.

Alison Castle: 'The Definitive Jacques Tati'

Die hoed en die pijp! Het bekendste silhouet uit de Franse filmgeschiedenis is dat van Jacques Tati, de filmclown die met een handvol maniakaal geregisseerde films de moderniteit in haar hemd zette. Taschen brengt het definitieve naslagwerk en dat menen ze: vijf boeken, samen goed voor 1.136 kleurrijke bladzijden filmnostalgie.

Hugo Claus: 'Alle verhalen'

Zijn meesterwerk ‘Het verdriet van België’ zou het meest ongelezen boek in de Vlaamse boekenkasten zijn. Voor wie nog iets zoekt om ernaast te zetten, bundelde uitgeverij De Bezige Bij nu ook alle verhalen van Hugo Claus. Ze ongelezen laten zou echter doodzonde zijn, want Claus’ vertellingen zijn even groots en veelzijdig als de rest van zijn oeuvre.

Charlotte Van den Broeck: 'Waagstukken'

Denk eraan als hij weer eens met zijn tengels aan je kiezen zit: in de lijst beroepen die het makkelijkst tot zelfmoord leiden, staat dat van tandarts bovenaan. Architecten stonden niet in de lijst, maar toch schrijft Charlotte Van den Broeck in ‘Waagstukken’ dertien unieke essays over bekende en vergeten bouwmeesters die zich van het leven hebben beroofd.

Delphine Lecompte: 'Vrolijke verwoesting'

Rond de middag slaat bij Delphine Lecompte doorgaans de ontmoediging toe, maar door een gebrek aan hobby’s en kinderen krijgt ze vóór die tijd gelukkig zoveel werk verzet dat ze, amper een jaar na ‘The Best of Delphine Lecompte’, opnieuw een gruwelijk gezellige gedichtenbundel klaar heeft.

Stephan Vanfleteren: 'Present'

Andere mannen kopen op hun 50ste verjaardag hun eerste sportkar of leggen het aan met een mooie, jonge vrouw, Stephan Vanfleteren zonderde zich een half jaar af in de kelder van zijn huis. Dat was nodig om zijn in meer dan dertig jaar tijd opgebouwde fotoarchief door te ploegen op zoek naar de beelden die zijn carrière getekend hebben.

John O’Connell: 'Bowie’s Books'

Wat goed genoeg is voor David Bowie, zou ook voor uw boeken minnende naasten moeten volstaan. The Thin White Duke was een gulzige lezer en zijn eclectische literaire smaak was ook af te lezen aan zijn songs. Muziekjournalist John O’Connell gluurde in Bowies boekenkast en puurde er een canon van honderd boeken uit die Bowies leven hebben veranderd.