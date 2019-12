Uit de platenkast van Mauro: 'Agents of Fortune’ van Blue Öyster Cult.

Soms kom je als classic-rockfan nog eens iets te weten. In ‘(Don’t Fear) The Reaper’ zingt men over ‘40.000 men and women everyday together in eternity’. Een raadselachtige zin, die een ruwe schatting blijkt te zijn van het aantal mensen dat op dezelfde dag de pijp uitgaat. Naar eigen zeggen gokte de tekstschrijver maar wat, want het dagelijks gemiddelde van nieuwe doden is ongeveer 150.000. Even een fun fact ter inleiding. Wat voor sommigen ‘Minecraft’, yoga of ‘Sturm der Liebe’ moet zijn, is Blue Öyster Cult voor mij. Eenmaal in de ban ervan, kun je jezelf erin verliezen, maar uitleggen waarom juist is moeilijk. Ik denk het ongeveer te weten. Deze band is gewoon de rockversie van een goed ouderwets jongensboek. Een combinatie van sciencefiction, fantasy en mythologie met riffs eronder. Meer moet dat soms niet zijn. ‘Agents of Fortune’ is hun succesvolste plaat, omdat natuurlijk ‘(Don’t Fear) The Reaper’ erop staat. Oké, we doen het één keer en dan zijn we er vanaf. Allemaal: ‘More cowbell!’ Zo, we kunnen weer verder. Opener ‘This Ain’t the Summer of Love’ is de nozemversie van Suicides ‘Ghost Rider’, met de ruiters van de Apocalyps als motorbende op weg door een verdoemd land. Op ‘True Confessions’ klinken ze gek genoeg dan weer heel erg als The Band. Kan nooit slecht zijn. En op het sinistere ‘The Revenge of Vera Gemini’ komt Patti Smith even langs om te zingen en dat klinkt net zo goed als het, euh, klinkt. Een classic rock classic.