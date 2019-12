Humo's monumentale muzikale cadeautips

U kunt familie en vrienden dit jaar met kerst weer trakteren op tandpasta van Lenny Kravitz (bestseller: vanille en lavendel), koffiebonen van Green Day of een sixpack lightpils van Jonas Brothers, producten die echt bestaan. Maar om te vermijden dat u later op de avond een welgemeende frambozenparfait in uw nek krijgt, zou u hun ook eens iets waardevols kunnen schenken. Humo’s trans-Atlantische TTT-cadeautips!

André & Tenaya Darlington - 'Booze & Vinyl: A Spirited Guide to Great Music and Mixed Drinks'

Mooi vormgegeven en aanstekelijk geschreven koffietafelboek van broer en zus Darlington, die 140 cocktails paren aan 70 klassieke pop- en rockalbums. Sinatra’s ‘In the Wee Small Hours’ laat zich het best savoureren met een Manhattan, ‘Blue’ van Joni Mitchell met een Santorini sunset (ouzo, campari, pompelmoes), ‘Doggystyle’ van Snoop Dogg met – tiens – gin & juice en ‘Purple Rain’ met een fallen angel. Voor iedereen met een hart voor vinyl en een getaande lever.

The Cure - 'Curaetion'

Te lang leek The Cure een kransje kluizenaars die enkel nog uit hun hol kwamen voor een lucratieve revivaltournee. Maar volgend jaar is er eindelijk een nieuwe cd, en voor kerstmis nu al deze ‘Curaetion’ (4 cd’s + dvd + blu-ray) met perfecte registraties van mijlpaalconcerten in Londen, op Meltdown (gecureerd door Robert Smith) en in Hyde Park.

Jim DeRogatis - 'Soulless: The Case Against R. Kelly'

Geen journalist plukt al langer aan het spinnenweb van R. Kelly’s leugens en misbruik dan Jim DeRogatis, een kuitenbijter met schrijftalent. Decennia werkte hij aan dit bij momenten surreële, misselijkmakend meeslepende verslag van leven en misdaden van de r&b-zanger en diens grimmige schaduw over het leven van tientallen jonge meisjes.

The Beatles - 'Abbey Road Anniversary Edition'

Vier schijfjes (waarvan één blu-ray) met daarop letterlijk elke noot die de Fab Four tijdens de sessies in Abbey Road opnamen. Perfect geremasterd en begeleid door een prachtig boek op elpeeformaat.

Burial - 'Tunes 2011-2019'

Weergaloze bloemlezing uit het werk van de Zuid-Londense kluizenaar Burial. Uit de vijfsterrenrecensie van (gvn): ‘In de via 17 tunes aanschouwelijk gemaakte periode 2011-2019 zijn de minisymfonieën van meer dan tien minuten de hoogtepunten. Welkom in de tot nog toe koudste rillingen aan de rand van zijn brein.’

Hanif Abdurraqib - 'Go Ahead in the Rain: Notes to A Tribe Called Quest'

Dichter en cultuurcriticus Hanif Abdurraqib is een obsessieve fan van A Tribe Called Quest, ‘Go Ahead in the Rain’ zijn hoogstpersoonlijke verslag van waarom de hiphopband hem al dertig jaar in de ban houdt. Intrigerend, goed verwoord en redelijk tot zeer aanstekelijk. Abdurraqibs muziekessaybundel ‘They Can’t Kill Us Until They Kill Us’ werd op deze pagina’s twee jaar geleden al om gelijkaardige redenen getipt.

The Police - 'Every Move You Make: The Studio Recordings'

De slechts vijf cd’s (dat komt ervan als je al vroeg op elkaars bakkes slaat en split) van The Police zijn al (te) vaak gerecycleerd, maar om de kwaliteit op deze box kun je niet heen, en voor wie nog niets van hen in huis heeft, is het de ideale introductie. Al faalt op de bonus-cd de quality control: de outtakes zijn, op ‘Low Life’ na, meer platte punk en ongein dan vintage Police.

Anton Coene - 'Blood Red Shoes'

Mooi fotoboek van Anton Coene, niet alleen vriend aan huis in de Groot-Gentse muziekscene en deeltijds Humo-fotograaf, maar blijkbaar ook verbroederd met de Britten van Blood Red Shoes, de rockband die hij intussen al ruim tien jaar volgt. Dit is het indrukwekkend gevulde verslag van dat decennium, met goed honderd pagina’s aan ‘strange, triumphant, funny, awkward, vulnerable, confusing and beautiful moments’ op prachtige beelden gevat.

Tom De Geeter - 'Tens'

Het betere (Engelstalige) lijstjesboek, met top tienen van onder meer Ayco Duyster, Kurt Overbergh, Otto-Jan Ham, Benjamin John Power van Fuck Buttons, en rappers en producers allerhande. Met originele categorieën (‘Ten greatest fat kids in movies’, ‘Ten songs to cry to’ en – de keuze van Flip Kowlier – ‘Ten ‘Thuis’-characters who are no strangers to sexual harassment’) en voorzien van mooie tekeningen van Tom De Geeter. Vaak over muziek, bijna altijd uit de bredere popcultuur, af en toe vrolijk van de pot gerukt.

Kathy Iandoli - 'God Save the Queens: The Essential History of Women in Hip-Hop' en Vivien Goldman - 'Revenge of the She-Punks: A Feminist Music History from Poly Styrene to Pussy Riot'

Twee nieuwe, lijvige en vrolijk freewheelende kronieken van hoe vrouwen hun stempel op de muziekgeschiedenis hebben gedrukt. Iandoli focust op de verdiensten van de sekse die in de hiphop al te vaak in de schaduw is blijven staan, Goldman reist van de Londense punkexplosie in de jaren 70 via de riot grrrls naar de Indonesische punkscene. Het Rijk der Vrouw weer wat kleurrijker in kaart gebracht.

Simple Minds - 'Live in the City of Angels & 40: The Best of 1979-2019'

De box van deze recente live-cd (met in de titel een knipoog naar hun iconische liveplaat ‘Live in the City of Light’) biedt een setlist waar je niet omheen kunt. Bovendien zijn Simple Minds, wier oeuvre nu wordt ontdekt door weer een nieuwe generatie muziekliefhebbers, live opnieuw in grote vorm. Je hebt vadsige multimiljonairs en je hebt trotse sterren die zich nog steeds willen bewijzen. Simple Minds behoren tot de tweede soort: van de 40 tracks zijn er slechts een drietal ondermaats. Voor wie niet houdt van live opnamen is de ‘40’ best of-box een valabel alternatief.

Flea - 'Acid for the Children'

Atypische, aangrijpende en avontuurlijke memoires van Flea, bassist van de Red Hot Chili Peppers, die zijn kinder- en tienerjaren als een lillende biefstuk rauw en onversneden op tafel gooit. In ‘Acid for the Children’ maakt hij nog geen zeven woorden vuil aan de Peppers, maar het boek is rijk en boeiend genoeg om dat geen gebrek te vinden. En dan weet u meteen ook dat hij volgend jaar vermoedelijk met ‘Deel II’ onder uw kerstboom wil komen liggen.

David Blot & Mathias Cousin - 'The Song of the Machine'

Ondertitel: ‘From Disco to DJs to Techno’. Graphic novel die de lezer door de vroege geschiedenis van de elektronische muziek gidst (en tussendoor opvallend lang bij disco blijft hangen, waarmee de auteurs hun persoonlijke voorkeuren misschien iets te hard laten doorschemeren). Van Studio 54 tot The Hacienda, van David Mancuso tot Frankie Knuckles, van boem tot tsjak. Al in 2000 uitgebracht in Frankrijk, dit jaar pas in het Engels vertaald. Voorwoord van Daft Punk.

The Band - 'The Band (50th Anniversary Edition)'

Wie goede smaak heeft en/of geilt op oude hippies die ooit Bob Dylan begeleidden, heeft alles van The Band al lang in huis, maar deze geremasterde ‘50th Anniversary’-heruitgave is nuttig vanwege de bonus-cd ‘Live at Woodstock’. Vijftig jaar te laat uitgebracht, maar beter laat dan nooit.