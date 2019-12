De 7 Hoofdzonden volgens Panamarenko: 'Als seks niet pervers is, dan doe je het verkeerd'

(Verschenen in Humo 3394 op 20 september 2005)

'Ze zijn weg, zie ,' zegt Panamarenko, en hij kijkt met een zeldzaam intense blik zijn ganzen na, die de schemering van deze laatste zomerdag tegemoet wieken. Alsof hij op zijn vijfenzestigste alsnog hun geheim hoopt te doorgronden. Afgunst meen ik er ook in te bespeuren: omdat zijn pluimvee moeiteloos de zwaartekracht overwint, terwijl zijn eigen mekaniekskes vleugellam in sombere tentoonstellingsruimten hun maiden flight afwachten.

De kunstenaar is vijfenzestig - ‘al bijna zésenzestig,’ gromt hij - en dan ontsnap je niet aan retrospectieves: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel biedt naar eigen zeggen de eerste volledige overzichtstentoonstelling sinds Henri van Herreweghe, zoals Panamerenko toen nog heette, veertig jaar geleden een cowboyhoed opzette, twee plastieken revolvers holsterde en zichzelf happeninggewijs multimiljonair liet noemen. 'Flying Saucers and Devil Rowlers Motorcycle Club' heet de retrospectieve, want een Panamarenko kijkt niet terug, alleen vooruit. En soms omhoog.