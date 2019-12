'Dat iedereen aan mijn lijf zit, daar ben ik nu gelukkig van af'

Het was een onrustige nacht,’ zegt Halina Reijn (44), terwijl ze wat later dan afgesproken het café binnenstormt, haar jas al half uit. ‘Ik kan mijn hoofd niet meer zo goed stil krijgen. Wat er nu gebeurt, is natuurlijk leuk, maar het ligt buiten mezelf. Ik heb vooral veel zin om weer te schrijven: ik heb echt een vet idee.’ Ze heeft het erg druk. Met de tiendelige tv-serie ‘Red Light’, die zij en haar hartsvriendin Carice van Houten niet alleen bedacht hebben, maar waarin ze ook te zien zijn. En met haar eerste speelfilm ‘Instinct’, waarvoor ze samen met Esther Gerritsen het scenario heeft geschreven op basis van ware gebeurtenissen, en die ze heeft geproduceerd en geregisseerd. Carice van Houten speelt er een therapeute in een kliniek in, die voor een psychopaat valt. De film ging in wereldpremière in Locarno en werd daar bekroond met de Variety Piazza Grande Award en een speciale vermelding van de jury. Daarna ging ‘Instinct’ naar Londen en Toronto, en hij is nu in de bioscoop te zien. Hij is ook één van de kanshebbers voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film.

Halina Reijn «Maar we relativeren het succes, hoor. Klinkt dat heel onlogisch? Let wel, ik geloof in wat we hebben gemaakt, in al zijn imperfectie, en ik vind dat we het succes absoluut moeten vieren. Maar ik wil me ook niet te veel laten meesleuren, want het is allemaal heel relatief.»