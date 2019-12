Rosalía ‘Geen cadeaus gekregen’

Niemand doet het wonderjaar van Billie Eilish na, maar als één Europese ster zich de winnaar van 2019 mag noemen, dan toch Rosalía Vila Tobella (26), de flamencopopster uit Barcelona. In 2018 was ze al een sensatie met haar baanbrekende plaat ‘El mal querer’, maar dit jaar veroverde ze de hele wereld met ‘Con altura’, de zomerhit van 2019. Het ijzige reggaetonnummer werd een miljard keer bekeken op YouTube. Rosalía trad op tijdens de Grammy Awards, speelde op Amerikaanse en Europese festivals en was de headliner van het popfestival Primavera Sound in haar thuisstad Barcelona, voor vijftigduizend hysterische fans.

Rosalía «Ik weet dat het bijzonder is wat ik nu meemaak: ik word iedere dag wakker op een andere plek in de wereld. Maar het kost me moeite om daar ook echt aanwezig te zijn. Ik wil alles opslaan, maar... Ik voel me als een omgekeerde plant, zonder wortels in de aarde. Ik ben ontworteld, en ik wil me juist bewust zijn van wat ik meemaak. Echt contact hebben met de mensen die ik ontmoet. Ik wil niet overal op een oppervlakkige manier voorbijvliegen.»