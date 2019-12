Tip voor een vredevolle kerst: 'Vreet al dat kerstvoer in stilte op'

Als er tijdens de kerst iets door het verkeerde keelgat schiet, dan is het zelden het kalkoengebraad met notenvulling. Nee, het zijn vaak kleine persoonlijke opmerkingen die onmiddellijk tot eeuwigdurende familievetes leiden. Begin dus nooit over familiezaken. Zwijg over erfenissen. Rep met geen woord over dat eeuwig op school falende neefje. Zeg al helemaal niet ‘het is wel even wennen’ over de recente facelift van tante Els. Waarover mag je dan wél praten, als je de vrede op aarde wilt bewaren tot je eindelijk mag opstappen? Een communicatiepsycholoog legt het uit.

Gertjan Steenisse «Twee dingen moet je vermijden: grappen maken en praten over televisieprogramma’s. Vooral de combinatie van die twee zorgt voor onaangenaam vuurwerk. Ik heb het onlangs meegemaakt. Het ging over ‘De twaalf’. Een man merkte met een lachje op: ‘‘De twaalf’? Dat is zo spannend als mijn seksleven.’ Daarop smeet zijn vrouw boos haar servet op de grond en liep ze weg.»

HUMO Die arme vrouw was gekwetst omdat haar man hun seksleven omschreef als ‘niet spannend’?

Steenisse «Nee, ze was een enorme fan van ‘De twaalf’. Ze ging ervan uit dat het seksleven van haar man even spannend was als de prestigieuze reeks, en dat hij dus een toespeling maakte op een geheime affaire met een dom jong ding of erger.»

HUMO Dan maar een vrijblijvende babbel over vakantieplannen of zo?

Steenisse «Absolute afrader, tenzij alle aanwezigen ouder dan 40 zijn. Want de jongeren zullen meteen roepen: ‘Toch geen vliegvakantie?! Weet je wel wat dat betekent, nonkel Danny? Ga je onze toekomst hypothekeren omdat jíj een weekje aan een Tunesisch zwembad wil liggen?’ Zo’n nonkel Danny maakt er zich dan van af met: ‘Zwijg toch over de luchtvaart, Sandertje! Ge zijt zélf vorig jaar van school gevlogen, remember?’ Maar dan kwekt tante Kristine: ‘Ho, Danny, kritiek op andermans kinderen? En waarom is uw Julieke hier niet? Mag ze niet komen van de godsdienst van haar pooier? Of heeft ze dienst vandaag?’ Nee, daar moet je heel voorzichtig mee zijn.»

HUMO Dat zijn wel grove aantijgingen van tante Kristine.

Steenisse «Daar is Danny het mee eens, want hij buldert tegen zijn schoonzus: ‘Ik zou maar zwijgen, Kristine. Want jij hebt toch zelf jaren achter een raam gezeten in de Aarschotstraat, niet?’ Waarop Kristine: ‘Helemaal niet, onnozelaar, dat was mijn tweelingzus Linda. Ik werkte in een chique club in Bekkevoort. Daar weet jij toch alles van, hè, Gertjan?’ En daar sta ik dan.»

HUMO Pardon? Wie is Gertjan?

Steenisse «Dat ben ik. Danny is mijn broer. En die club in Bekkevoort heeft mij handenvol geld gekost. Ik biecht dus maar meteen op dat ik destijds de Delvaux van grootvader heb gestolen om mijn schulden af te betalen. Als communicatiepsycholoog moet je jammer genoeg open communiceren, en dan is het kot te klein. ‘Suggereer je nu dat bompa in het geniep in lingerie rondliep, zwaaiend met een peperdure sacoche?’ Ja, onze Danny had niet door dat die Delvaux een schilderij was.»

HUMO Die conversatie is dus echt zo verlopen?

Steenisse «Ja, vorig jaar. En het pubergrut wilde zich niet laten doen. Dus dat Sandertje stelde de vraag: ‘Prostitutie, is dat niet schadelijk voor het klimaat?’ Toen zei Linda, die de hele tijd had gezwegen: ‘Bij mij ging het er klimaatneutraal aan toe, ik bediende vooral wielertoeristen. Ik heb nog een avondcursus gevolgd in het afstellen van derailleurs, want veel onervaren klanten hadden daar problemen mee. Maar daar in Bekkevoort stond de parking altijd vol SUV’s, allemaal stinkende diesels natuurlijk.

»Dat liet Kristine zich niet zeggen. ‘Bij ons kwam de klimaatkwestie ook aan bod, hoor. Ik zei weleens tegen een klant: ‘Amai, komt het nu door de opwarming van de aarde of door de manier waarop jij naar mij kijkt, dat ik mij ineens zo hitsig voel?’ Met zulke luchtige opmerkingen maakte ik ons publiek bewust van de problematiek.’ En zo ging dat de hele avond door. Gezellig is het niet meer geworden.»

HUMO En vieren jullie dit jaar nog samen kerst?

Steenisse «Zeker. Maar ik heb iedereen vooraf een berichtje gestuurd: ‘Ik stel voor dat we dit jaar het kerstvoer zwijgend opvreten, van de toastjes met zalm en mierikswortel tot en met de bûche de Noël.’ Dat is een raad die ik als communicatiepsycholoog ook graag meegeef aan alle lezers van dit dierbare blad.»

Hugo Matthysen