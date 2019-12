'Mensen zijn nu zo onverdraagzaam dat ze zelfs een concert tegen de onverdraagzaamheid zouden haten' Jan Paternoster

Januari

HUMO Wie van jullie heeft ‘Leaving Neverland’ gezien, de documentaire met enkele vermeende slachtoffers van Michael Jackson, die op Sundance in première ging?

Lennert Coorevits «Ik. Er werd zoveel over gesproken, dat ik het móést zien. Er zijn nog steeds mensen die roepen: ‘Waar zijn de échte bewijzen?’ Maar in ‘Leaving Neverland’ zie je het trauma heel duidelijk in de ogen van die mannen. Ik geloof nooit dat, als het alleen voor het geld was, iemand het ervoor zou overhebben om urenlang zulke pijnlijke details boven te spitten. Het ging ook over machtsmisbruik, over een ranch die eigenlijk een gevangenis was, vol verborgen kamers. Heel vies.»