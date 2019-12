Moshi Hoffman, boegbeeld van de Antwerpse orthodoxe joden: 'Wij zijn geen sombere mensen, wij zijn bourgondiërs!'

'Mijn geloof is het antwoord op al mijn vragen. Wij hebben geen psychologen of pillen nodig'

Moshi Hoffman wil per grote uitzondering nog eens een interview geven, maar liefst niet in het familierestaurant: daar zou hij de hele tijd aangeklampt worden. We kiezen voor een hotellobby. Hoffman vouwt zijn paraplu open en beent met stevige tred door de Lange Kievitstraat, naar links en rechts wijzend. In nummer 52 staat Moshi zelf achter het fornuis. Verderop baten familieleden een fruitwinkel uit, en aan de overkant zien we de viswinkel die vader Hoffman zestig jaar geleden startte. Verderop houdt zijn dochter een ijzerwinkel-drogisterij open en achter een garagepoort schuilt de drukkerij van zijn neefje.

HUMO Ik begrijp waarom de Lange Kievitstraat weleens de Hoffmanstraat wordt genoemd.