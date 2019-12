'De Chinese Muur van De Wever brokkelt af en de Mongolen staan voor de deur'

De Oppersocialist wacht ons op in de hal van het Leuvense provinciehuis, waar hij zich uitleeft als oppositielid tegen de N-VA. Het is de dag nadat koning Filip de twee onervaren partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) het veld heeft ingestuurd om te onderzoeken of er ergens in 2020 een federale regering kan worden gevormd.

HUMO In een cartoon van Lectrr verzucht koning Filip: ‘Het probleem zijn niet die twee democratieën, maar de twaalf particratieën.’

Louis Tobback «Als de particratie echt zou werken, was er nu een regering. Gwendolyn Rutten was, samen met andere partijtoppers, klaar voor paars-groen. Maar door de oproer in haar partij moest ze op de rem gaan staan en kon Paul Magnette geen formateur worden. De particratie blijft dus in gebreke.»

HUMO Vond u de aanstelling van Coens en Bouchez ook zo verrassend?