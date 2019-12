Als u het ons vraagt – en enkel dán – zullen wij u antwoorden dat het geestigste jurylid van het op zijn einde lopende zeventiende ‘Slimste mens’-seizoen andermaal Jeroom heet. Donderdag zal onze huiscartoonist weer plaatsnemen in het jurygestoelte van de grote finale, een taak waar hij zoals steeds naar uitkijkt zoals een kalkoen naar Kerstmis. En daags voordien bakt hij de pannen van het dak in ‘Bake Off Vlaanderen’. ‘Op zondagochtend ben ik weleens in mijn onderbroek in de keuken te vinden.’